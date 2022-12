INCONTRO DI FORMAZIONE A COVERCIANO PER LE AFFILIATE DELLA FIORENTINA

(Di sabato 10 dicembre 2022) La famiglia delle 69 Societàsi è riunita sabato 3 Dicembre presso il Centro TecnicoNazionale per l’formativo sul tema “ACFPrimavera: principi di gioco e approccio del lavoro sul campo”. Il coinvolgente benvenuto del Responsabile del Settore Giovanile Angeloni, è stato seguito dalla sessione formativa realizzata proprio dallo staffPrimavera viola. Mister Aquilani, da Giuseppe Mazza – Preparatore Atletico, da Alessandro Rubichini – Match Analyst e da Matteo Testi – Preparatore dei Portieri, in qualità di relatori, hanno approfondito e condiviso con i presenti l’impostazione del loro lavoro con la squadra Primavera rispondendo alle richieste di chiarimento e approfondimento del pubblico. Questo evento si ...

Lazio Innova

2022 - 12 - 10 19:30:17 Ladella Francia FRANCIA (4 - 2 - 3 - 1): Lloris; Koundé, Varane,... Dove vedere Inghilterra - Francia L'tra Inghilterra e Francia è in programma alle ore 20 ...Oggi l'importanza del cristianesimo nelladella civiltà occidentale è contestata. Anzi, ... Venti anni dopo, ad Assisi, un altro: descrisse quella lettura come "una furiosa ondata, ... II Incontro di formazione per ambasciatori della transizione ecologica - LazioInnova potranno utilizzare per la formazione e l’incontro. L’iter che ha trovato conclusione stamattina era nato nel 2004, quando il consiglio comunale cedette «a prezzo di favore», come ricordato dal ...La parrocchia di Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese guidata dal parroco Don Armando Visone, partecipa alla Campagna “Uniti nel Dono” dedicata alla ...