In Italia non c’è spazio per la cancel culture

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’inaugurazione della stagione al Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre rappresenta tradizionalmente l’evento sociale e culturale più importante dell’anno, e così offre una occasione di visibilità per avanzare proteste di ogni sorta. Non ha resistito alla tentazione neanche il console di Ucraina a Milano, in polemica sull’opportunità di rappresentare un’opera russa – il Boris Godunov, capolavoro di Modest Mussorgskij. La sua motivazione è che “siccome la cultura viene utilizzata dalla Federazione Russa per dare peso all’asserzione della sua grandezza e potenza, assecondare la sua propagazione (sic!) non può che nutrire l’immagine del regime ivi vigente al giorno d’oggi, e dunque, per estensione, le sue ambizioni scellerate e i suoi innumerevoli crimini”. Da qui l’invito a “rivedere il programma della stagione al fine di bloccare eventuali elementi propagandistici”. Naturalmente il ...

