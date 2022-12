Impresa Croazia | battuto il Brasile | Pasalic in semifinale dei Mondiali Fuori Koopmeiners e de Roon con l’Olanda

(Di sabato 10 dicembre 2022) Qatar. I croati battono ai rigori 5-3 (1-1 alla fine dei supplementari) i favoriti brasiliani e si qualificano per ladeicontro l’Argentina che haai rigori nonostante il gol di

Neutralizza un solo penalty, calciato da Rodrygo, ma mette la sua firma sull'della ... come minimo, di quello griffato dal suo predecessore Danjiel Subasic: il portiere dellaai ...Leggi anche >, elimina il Brasile e vola in semifinale: ai rigori l'eroe è Livakovic L'ultima occasione Neymar Jr all'età di 30 anni era consapevole che questi potrebbero essere ...C'è come spesso accade anche del viola nell'impresa della Croazia che sotto di un gol a 3 minuti dalla fine dei tempi supplementari del quarto di finale al Mondiale contro il ...Rimani sempre aggiornato sui Mondiali Qatar 2022Livakovic è un muro dall’inizio alla fine, scardinato solo da un illusorio Neymar che però alla fine deve arrendersi Brasile subito aggressivo ad inizio ...