“Il vino abruzzese? Una mer… ” | la battuta di Christian De Sica nel film ‘Natale a tutti i costi’ fa arrabbiare il governatore | “Offesa ingiusta”

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Caro De, il trailer del suo ultimo e atteso cinepanettone si apre con unapoco “sobria” sui vini abruzzesi, che sinceramente ci ha lasciato con l’amaro in bocca”. A scriverlo sui canali social è il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio che, rivolgendosi direttamente all’attore esprime il proprio disappunto per una, giudicata infelice, sul: “Comprendiamo che un copione comico, volendo descrivere la scenetta divertente di un ospite invitato ad assaggiare un pessimopresentato da un’enoteca come “dell’anno”, dovesse inevitabilmente “colpire” qualcuno. Dispiace però che gli autori non abbiano avuto la fantasia e l’acume necessari per evitare di recare un’gratuita e ingenerosa, oltre che ...

Non si può, in un attimo, distruggere l'immagine che il mondo del, sta curando ed elevando ad altissimi livelli, con anni di lavoro e importanti investimenti'. 'Bene ha fatto il ...Il penultimoin degustazione è presentato da Emidio di Benedetto , nisseno di adozione ma di sangueporta in degustazione il Montepulciano d'Abruzzo San Clemente della tenuta ...Il motivo All'inizio del trailer dell'ultimo film in uscita dell'artista- 'Natale a tutti i costi', su Netflix dal prossimo 19 dicembre - ecco spuntare subito una battuta su un vino abruzzese che ...Al centro della polemica c’è Christian De Sica che nel suo ultimo film di Natale (che andrà in onda su Netflix) si trova a tavola per il cenone del 25 e al figlio che gli versa il vino « che ha vinto ...