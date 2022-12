Il rientro di Goggia nel Gigante è complicato | al Sestrière non arriva alla seconda manche

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilindi Sofiasi è rivelato amaro e piuttosto. Al, dove arrivònel 2016, la sciatrice bergamasca non è riuscita a qualificarsi nemmeno per la. L’italiana Marta Bassino è scesa col pettorale 1 e il suo tempo è rimasto il migliore finodiscesa della slovacca Vlhova, che ha fissato il target per la restante parte della prima. Sofia è scesa con il pettorale 31 ed è subito partita piano, perdendo quasi un secondo al primo intermedio, peggiorando ulteriormente la sciata nella parte centrale, passando lontano dalle porte. Èta al traguardo, comunque accolta dall’ovazione del pubblico, al 27° posto provvisorio con 3.74 ...

