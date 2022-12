Il regalo di Natale de Il Cittadino a 7giorni | lanciamo un appello ai lettori per scegliere il nome più adeguato per ricambiare il pensiero

Palle per tutti Partendo dal presupposto che ilmigliore che puoi fare al tuo cane è il tuo tempo, ci sono dei giochi che possono aiutare per addestralo, per distrarlo, per fargli scaricare l'...Il direttore di Libero ha pubblicato lo scatto del politico che acquista in un negozio di Luois Vuitton. Poi il messaggio dell'ex segretario dem che si diceva ...L’inflazione è al 11,8% e l’aumento dei prezzi determinata dall’aumentata domanda dovuta ai regali di Natale la spingerà verso l’alto ancora di più. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ...“Il caro-prezzi rivoluziona le abitudini degli italiani alle prese con i regali di Natale”- fa sapere il Codacons; ed il primo fenomeno interessa proprio i regali meno graditi, metà dei quali è ...