Il Presidente Matteralla positivo al covid | il premier Meloni ha l’influenza

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sabato pomeriggio il Quirinale ha informato che ilSergio Mattarella èal. Il Capo dello Stato sta bene. “Ildella Repubblica Sergio Mattarella – si legge in una nota – si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultandoal19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”. Invece ilGiorgia(che era a San’Ambrogio alla Scala di Milano per la prima) che ha dovuto annullare alcuni dei suoi impegni, non sta bene. A quanto pare lasarebbe negativa al tampone.

Lo afferma Ildella Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato aldella Fondazione Migrantes, Mons. Gian Carlo Perego, in occasione della presentazione del "Rapporto ...Lo afferma Ildella Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato aldella Fondazione Migrantes, Mons. Gian Carlo Perego, in occasione della presentazione del "Rapporto ...La sua ultima presenza in pubblico è stata alla prima della Scala, a Milano, il 7 dicembre. Il capo dello Stato aveva seguito la rappresentazione del Boris Godunov, di Modest Musorgskij, dal palco rea ...Il presidente Sergio Mattarella ha il Covid. Lo ha reso noto un comunicato del Quirinale: “Il Presidente della Repubblica si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid 19. È ...