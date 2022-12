Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è positivo al Covid

RaiNews

IlRepubblica ha il Covid - 19 . Sergio Mattarella è attualmente in isolamento nei suoi appartamenti al palazzo del Quirinale. Gli impegni nella sua agenda sono dunque stati rinviati ai ......guarda con favore a un possibile ruoloSanta Sede in una futura trattativa di pace ma 'la triste verità è che non è ancora arrivato il momento per la mediazione e la ragione è il... Il presidente della Repubblica Mattarella positivo al Covid Da oggi e sino a martedì una delegazione della Mediterranean tourism foundation di Malta, oltre al sindaco del Comune di Naxxar, sempre dell’isola dei Cavalieri, sarà accompagnata da Confcommercio Sci ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha il Covid-19 ed è attualmente in isolamento nei suoi alloggi al Quirinale. Rinviati gli impegni ...