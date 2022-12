Il piano di Lufthansa per pilotare Ita senza maggioranza

Leggi su formiche

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un ingresso soft, in due step differenti. Ma comunque con la cloche ben salda in mano, fin da subito. La privatizzazione di Ita è finita in una sorta di limbo, all’indomani dell’avvento del governo di Giorgia Meloni. Da una parte il tandem Msc-ha formalmente tagliato i ponti con il Tesoro azionista dell’ex Alitalia, forse stufo di traccheggiare o semplicemente deluso dalla scelta ricaduta sul trio Certares-Delta-Air France. Dall’altra, proprio i negoziati non più esclusivi con la cordata franco-americana sono finiti in stallo. Ecco allora che, dalla finestra, rispuntano proprio quei tedeschi che in realtà non hanno mai perso di vista le travagliate vicende della fu compagnia di bandiera. La strategia, come raccontato da Repubblica, prevederebbe un ingresso in due tappe, al fine di minimizzare lo sforzo finanziario, sulla falsariga di quanto accaduto nel 2009 ...