(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - "Da soli magari si fa prima mamolta più. Ben vengano i dibattiti interni ma non le". Il presidente del Veneto, Luca, interviene ad 'Agorà' su Raitre sulle divisioni tra "nordisti" e "salviniani" che stanno agitando il Carroccio. "siamo stabili, ci saranno le stagioni congressuali. Quello che è accaduto in Lombardia a me fa piacere, che Bossi e quelli che hanno istituito il Comitato del Nord abbiano preso le distanze. Una cosa è la discussione, il confronto, un'altra roba un soggetto politico alternativo, che è insostenibile".

AGI - Agenzia Italia

AGI - 'Da soli magari si fa prima ma insieme facciamo molta più strada. Ben vengano i dibattiti interni ma non le spaccature'. Il presidente del Veneto, Luca, interviene ad 'Agorà' su Raitre sulle divisioni tra 'nordisti' e 'salviniani' che stanno agitando il Carroccio. 'Nella Lega siamo stabili, ci saranno le stagioni congressuali. Quello che è ...... 'Bobo' nella sua rubrica su 'Il Foglio' aveva anche fatto un endorsement per Lucasegretario, ... Più o meno diceva una cosa che suonava come un elogio e un affettuosoal tempo stesso: 'Eh, ... Il monito di Zaia: "No alle spaccature nella Lega, insieme facciamo più strada" Per il presidente del Veneto, "una cosa è la discussione, il confronto, un'altra roba un soggetto politico alternativo, che è insostenibile ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...