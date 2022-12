Il Marocco fa la storia | prima africana in semifinale al Mondiale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Storica impresa delche si è qualificato per ladeldi Qatar 2022 infrangendo un tabù contro il quale si era interrotto il sogno di altre nazionali africane negli ultimi 32 anni. Ilha battuto il Portogallo nei quarti grazie a una rete di En-Nesyri nel primo tempo e poi ha retto al ritorno dei portoghesi che hanno schierato tutti i giocatori offensivi compreso Ronaldo, di nuovo in panchina per scelta tecnica a inizio gara. Ilriesce così nell'impresa mancata in precedenza da altre tre nazionali, eliminate non senza rimpianti ai quarti di finale. Lafu il Camerun a Italia'90, superato ai tempi supplementari dall'Inghilterra nonostante i miracoli di Nkono. Nel 2002 il Senegal di Bruno Metsu, battuto dalla Turchia per 1-0. E, infine, nel ...

