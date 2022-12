Il Marocco è in semifinale al Mondiale | in centro città si scatena la festa

(Di sabato 10 dicembre 2022) Bergamo. Ilè diventata la prima nazionale africana a raggiungere le semifinali deldi calcio. E anche neldi Bergamo è tripudio marocchino. Lo storico traguardo è stato raggiunto battendo 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e al fischio finale si èta la: già dalle 18 centinaia di marocchini si sono riversati in Viale Papa Giovanni XXIII facendo caroselli in auto e festeggiando con bandiere. Unaa ritmo di musica per la quale la Polizia Locale ha interrotto la viabilità sul tratto di strada che va dalla stazione dei treni all’incrocio con via Angelo Maj.

