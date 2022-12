Il Marocco batte il Portogallo | scoppia la festa in Italia | Capodanno anticipato da Milano a Firenze | da Torino a Roma

(Di sabato 10 dicembre 2022) Altra vittoria , altra. Ilelimina ile vola in semifinale e per le stradene iniziano i festeggiamenti per un traguardo storico. Gioia e felicità invadono le città d'...

All'82' Bounou è mostruoso : uno - due tra Ronaldo e Felix con il giovane attaccante chea botta sicura di prima da fuori con il mancino, ma il portiere marocchino con un super riflesso mette fuori. Ultimi assalti per la squadra di Santos, sfruttando anche l'espulsione del neo ...Capodanno anticipato a Milano Festa grande anche a Milano per la vittoria del, a sorpresa: centinaia di persone si sono riversate in centro soprattutto in corso Buenos Aires, dove il traffico ...Piazza Cavour presa d'assalto dopo la vittoria dei magrebini contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Zona stazione presidiata dagli agenti ...calcio del Qatar. E' la prima volta che una nazionale africana va oltre i quarti di finale della Coppa del Mondo. In semifinale il Marocco affronterà la vincente del quarto di finale tra Inghilterra e ...