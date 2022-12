Il fotografo degli scatti osé denuncia la compagna di Soumahoro | «Mai diffuso le sue foto senza consenso»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 dicembre 2022) IlElio Leonardo Carchidi annuncia azioni giudiziarie nei confronti di Liliane Murekatete,di Aboubakar. Nei giorni scorsi è trapelato che sarebbero state preparate iniziative giudiziarie nei confronti di Carchidi. Lui oggi all’AdnKronos dice che l’accusa è infondata. E annuncia di aver conferito a un legale il mandato per difenderlo: «Continuo a leggere sui media che la signorami avrebbeto per averesuegrafieveli, da me scattate,il suo. L’accusa che mi si muove è del tutto infondata, come potrò dimostrare, ed ho conferito mandato all’avvocato Fabrizio Galluzzo affinché mi difenda nelle opportune sedi e tuteli la mia ...