Il dramma shakespeariano di Olanda-Argentina

(Di sabato 10 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. «Ci sono più cose in cielo e in terra di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia» dice Amleto a Orazio. E di cose ce ne sono state tante anche in, che per tre ore quasi piene è stata il cielo e la terra, il basso e l’alto, il diabolico e il divino, la morte e la resurrezione. Tre ore di spettacolo in cui il calcio è stata solo una parte della storia, anzi forse solo la scusa per mettere in scena undegno della penna di Shakespeare, tra terzini folletti, eroi bassini, cattivi giganti, allenatori mefistofelici e una rivalità ancestrale sfociata nel conflitto. Ma partiamo dall’inizio, anzi no: partiamo dal passaggio. Messi vede lo spazio A ...