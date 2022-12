Il caos elettorale di Berlino e il mito appannato dell’infallibilità teutonica

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 dicembre 2022) Klaus Wowereit, sindaco-governatore socialdemocratico didal 2001 al 2014, rimarrà nella memoria collettiva per la frase-bomba con cui nel 2001 ruppe il tabù dell’omosessualità nelle prime fila della politica tedesca: «Sono omosessuale, e va anche bene così». Non tanto l’essere omosessuale in sé, ma il suo “e va anche bene così”, ovvero l’inversione concettuale dell’omosessualità da stigma da nascondere a motivo di orgoglio personale, fu senza precedenti e senza dubbio un atto di grandissimo coraggio che ha cambiato la cultura politica tedesca. Come scrisse Manzoni: Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare. Così Wowereit osò pochi mesi prima del suo celeberrimo outing una manovra politica non meno coraggiosa: da capogruppo della SPD nel parlamento cittadino convinse il suo partito a mollare la coalizione di governo insieme alla democristiana CDU, ...