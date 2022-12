Il Brasile sa solo promettere Neymar il re del pugno di mosche Repubblica

(Di sabato 10 dicembre 2022) “I croati sono quattro milioni, anche meno, ma ognuno di loro ha il dono della moltiplicazione di sé, perlomeno quando gioca al pallone. Il brasiliani sono cinquanta volte tanto e le loro lacrime sono una consuetudine, con loro va sempre alla medesima maniera, segnano, danzano, pregano, s’ossigenano i capelli e alla fine incontrano qualcuno che non ha meno talento atavico di loro ma non ci scherza su e non lo prende per gioco“. Su La, Emanuele Gamba commenta la sconfitta delcontro la Croazia, al Mondiale in Qatar. L’emblema del. “Modric invece potrebbe essere brasiliano per come tratta il pallone (Modric potrebbe essere tutto) e invece è croato interamente, ha l’umiltà e il pelo sullo stomaco, ha una lucidità che più sale la fatica e più s’affina. Ilinvece ...

... guidata dall'Italia, partecipano tredici paesi: Argentina, Australia, Austria,, Belgio, ...in un secondo momento entrerebbero in azione tecniche di machine learning allo scopo di i ......e Argentina ai calci di rigore controe Olanda . Oggi riflettori puntati su Marocco - Portogallo e Inghilterra - Francia per completare il quadro. La stampa sportiva italiana e nondà ..."L’incubo danzava nell’aria, come tante altre volte nella storia di Leo Messi in Nazionale. E invece il Toro Lautaro, dopo un torneo di amarezze, ha tuonato in rete il rigore ...A Tite è stato anche chiesto perché Neymar non si sia fatto avanti per tirare il quarto rigore del Brasile al posto di Marquinhos quando dovevano segnare solo per rimanere in vita negli shoot-out.