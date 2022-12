LA NAZIONE

L'ex deputato dopo il mancato ingresso in giunta a Palazzo Vecchio 'Non rinnego l'appoggio dato a Nardella, né quello dato a Giani. Ma i dem devono chiarirsi le idee se vogliono dialogare con ...Dopo unin area, Puglisi calcia di sinistro stampando la palla sulla traversa. Secondo legno di giornata per la sfortunata squadra della Diga. Le locali sembrano in grande condizione ... Il batti e ribatti Iv-Pd L’altolà di Toccafondi "Chi mette veti su di me esca allo scoperto" Imbrattate la notte scorsa con vernice rossa le vetrine della sede della Lega in viale Corsica 17c. Lo rendono noto con un post sui social gli esponenti del partito in città nell’annunciare anche una ...L’ex deputato dopo il mancato ingresso in giunta a Palazzo Vecchio "Non rinnego l’appoggio dato a Nardella, né quello dato a Giani. Ma i dem devono chiarirsi le idee se vogliono dialogare con noi" ...