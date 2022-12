I Santi di Domenica 11 Dicembre 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 dicembre 2022) San DAMASO I Papa – Memoria FacoltativaRoma, 305? – Roma, 384Quella del IV secolo era una Chiesa impegnata in un enorme sforzo di definizione della propria identità, sia per quanto riguarda il contenuto autentico del Credo che nella determinazione del suo ruolo pubblico sociale. Dopo la pace costantiniana, infatti, la fede cristiana non era più una realtà da nascondere e il culto poteva avvenire alla luce del sole. In questo contesto si inserisce l’opera di papa Damaso I, eletto nel 366 dopo un duro scontro tra fazioni opposte. Il nuovo Pontefice era di …www.ebeati.it/dettaglio/30350 San MASONA DI MERIDA Vescovo † Mérida, 606 ca.www.ebeati.it/dettaglio/92217 San PABLO DI MERIDA Vescovo Grecia ? – Mérida, 560 ca.www.ebeati.it/dettaglio/92218 San FIVETINO DI REDON Monaco † ...