I premi Nobel per la pace attaccano Putin | ' Guerra folle e criminale contro l' Ucraina'

Agenzia ANSA

... e anche per i loro sforzi nel documentare i crimini di guerra, le violazioni dei diritti umani e il potere, ha spiegato la giuria del, in occasione della consegna deiavvenuta ieri nel ...Dopo i due anni di stop a causa della pandemia, torna a Stoccolma la spettacolare cerimonia per la consegna dei. Alle 16,00 la Concert Hall si annuncia gremita perché, oltre ai premiati del 2022, ci saranno idel 2020 e quelli del 2021. Tra questi ultimi, l'italiano Giorgio Parisi . Arrivato ... Nobel, Parisi: 'felice di festeggiare con la mia famiglia' - Scienza & Tecnica Oleksandra Matviichuk, Jan Rachinsky e Natallia Pinchuk hanno ricevuto il Nobel per la pace a Oslo e hanno attaccato Vladimir Putin ...Yan Rachinsky dirige Memorial, una delle associazioni er i diritti più antiche in Russia, ma per il governo di Mosca gli altri due co-vincitori, Ales Bialiatski, attivista bielorusso incarcerato, e il ...