“I paracadutisti italiani a El Alamein Tra storia e memoria” il libro di Gianni Oliva presentato all’ANVGD di Milano I caduti-giuliano dalmati

Leggi su 7giorni.info

(Di sabato 10 dicembre 2022) Una pagina dinazionale a lungo rimossa dai pregiudizi ideologici, che hanno qualificato come “destra” idi Ele come “sinistra” gli Alpini congelati in Russia, mentre gli uni e gli altri erano le vittime della stessa guerra fascista d’aggressione. Claudio Fragiacomo riassume per 7giorni i temi trattati nella conferenza online del 20 novembre.