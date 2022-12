I marocchini festeggiano la vittoria sul Portogallo | accoltellato gravemente un ragazzo

Gazzetta di Parma

Festa e dramma: nel corso dei f esteggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Mondiali, un marocchino è stato gravemente ferito al collo con una coltellata. È accaduto ...Tifosiin festa in tutta Parigi : marciano e suonano i clacson per celebrare la vittoria. In Marocco, nella capitale le strade sono invase dai tifosi che. Maxi schermi sono ... I tifosi marocchini festeggiano in Piazza Garibaldi - Video Piazza dei Mirti a Centocelle è stata invasa da centinaia di tifosi, che hanno festeggiato la vittoria del Marocco contro il Portogallo con cori, ...Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Festa anche nelle altre piazze italiane – L’euforia e i festeggiamenti dei tifosi del Marocco si sono scatenati anche in altre piazze italiane, da Bologna a ...