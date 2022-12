I gol annullati | le panchine | le critiche e la rinascita | nel Mondiale di Lautaro

L'Argentina grazie alla vittoria ai rigori contro l'Olanda è approdata in semifinale dove sfiderà la Croazia. Decisivo l'interista Lautaro Martinez che ...Da segnalare inoltre iad Umberto Comelato e a Fabrizio Fai che avrebbe permesso ai padroni di casa di qualificarsi alla Final Four. La vera notizia è però la mancata consegna della ...Polemiche per la seconda rete realizzata da Weghorst in occasione del pareggio raggiunto allo scadere A prescindere da quello che sarà il risultato finale, non mancheranno le polemiche al termine di O ...CERCHIO DI CELEBRAZIONE - I giocatori italiani festeggiano una vittoria per 3-0 dopo il fischio finale. - Foto: Riccardo Antimiani/EPA ...