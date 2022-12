Hockey ghiaccio | i convocati dell’Italia per i Mondiali Under 20 di 1a Divisione

(Di sabato 10 dicembre 2022) La Nazionale italiana di20 si appresta a disputare il Mondiale di 1aGruppo B in programma a Bytom, in Polonia: gli azzurrini di coach Giorgio De Bettin saranno impegnati dall’11 al 17 dicembre con cinque partite in sette giorni. L’Italia, che ha ottenuto la promozione lo scorso anno, vuole mantenere la categoria e se la vedrà con Giappone, Ucraina, Estonia, Polonia e Corea del Sud. Presenta così il torneo al sito federale il coach azzurro Giorgio De Bettin: “L’obiettivo iniziale è sicuramente il mantenimento di categoria, anche se è difficile capire realmente il livello in cui ci troviamo: in U20 i giocatori e le squadre cambiano spesso, in più affronteremo compagini che incontriamo raramente. Saranno quindi importanti le prime due partite contro Ucraina e Giappone: lì fisseremo la ...

Aostasports.it

Un ritorno alla vittoria piena: è qualcosa di più che una semplice opportunità per la Valpe, impegnata ancora in trasferta nel 15esimo turno di Ihl. La Bulldogs, due giorni dopo il 4 - 2 patito a ...Test probante per valutare la forza reale, in campo internazionale, del team che sta dominando il campionato italiano U17. Il risultato è stato eccezionale, con match chiuso nel primo tempo sul 4 - 0 (... Hockey ghiaccio: I Gladiators sciolgono il ghiaccio di Chiasso Un ritorno alla vittoria piena: è qualcosa di più che una semplice opportunità per la Valpe, impegnata ancora in trasferta nel 15esimo turno di Ihl.(MG) In Alps Hockey League abbiamo assistito ad un giovedì di risultati clamorosi, farciti da tanti gol. Un giovedì che ha infiammato la classifica e ci ha fatto apprezzare, ancora […] ...