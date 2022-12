Hip hop e cultura rap al centro del nuovo appuntamento sulla musica negli quartieri di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Spazio alla. Incontri di parole e suoni tra jazz, rap, folk e suoni transatlantici”, ciclo di incontri e lezioni concerti organizzati dal Comune di, continua con il quartodella rassegna che trova sedespazi di quartiere della città. Dopo l’incontro con Stefano Zenni di questa settimana, a Longuelo, lunedì 12 dicembre, nello spazio di quartiere di via Promessi Sposi 26°, si parla di «Hip hop e limitrofi.rap, istruzioni per l’uso per adulti curiosi». S’incontrano Giovanni Ravasio, conosciuto anche come Giovo Dust, educatore attivo nel mondo hip hop orobico, il pedagogista di Saronno Davide Fant – che, tra le altre cose, è autore del volume «Pedagogia hip-hop. Gioco esperienza, resistenza» – ed Emanuele Belotti, professore a contratto del Politecnico di Milano, ...