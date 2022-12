Highlights e gol Udinese-West Ham 1-3 | amichevole invernale 2022 VIDEO

Sky Sport

al 30' Joao Felix in quasi, tiro in rete deviato dalla difesa marocchina e corner per i portoghesi, risponde al 33' il Marocco in attacco con Amallah che fallisce di poco il vantaggio. Al 45' ...Glie le azioni salienti di Fenerbahce - Salernitana 3 - 0, match amichevole ad Antalya. Tutto facile per i turchi grazie aidi Kahveci (34 ), King (58 ) e al rigore di Batshuayi (91 ). Si ... Pisa-Ascoli 2-0: video, gol e highlights Fiorentina che oggi affronta il Rapid Bucarest di Adrian Mutu, grande ex della viola dal 2006 al 2011 (112 presenze, 54 gol). La partita si mette subito bene per la Fiorentina che, seppure senza ...Gli highlights ed i gol di Borussia Dortmund-Fiorentina 0-2, sfida valevole per l'International Cup 2022 in corso a Bucarest.