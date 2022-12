Highlights basket Venezia-Brescia 82-79 | Serie A1 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 10 dicembre 2022) Umana Reyerbatte Germaniper 82-79 nella sfida valida per la decima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Mitchell Watt, il quale mette a segno 18 punti, che regalano la vittoria a. Ecco glidel match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON LA CRONACA E IL TABELLINO DEL MATCH SportFace.

Sky Sport

È questo in estrema sintesi (gli anglofoni li chiamerebbero gli) il curriculum di Eugenio Rivali, il Genio della lampada che ha fatto palpitare i cuori dei tifosi, dalle categorie minori ...2022 - 2023 Serie B Girone A Tabellino partita Mamy Oleggio - Legnano Knights Squadra in casa ... 7 / 10 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Luca Antonietti 8) - Assist: 10 (Tommaso Marino 4) GLI... Eurolega, Panathinaikos-Olimpia Milano 90-77 : gli highlights Basket, Eurolega 2022/2023 dodicesima giornata: il video con gli highlights del match tra Olympiacos e Virtus Bologna ...Pesante sconfitta per la Virtus Bologna nel 12° turno di Eurolega: al Pireo finisce 117-71 contro l'Olympiacos. Per le 'Vu nere' si tratta del quarto ko consecutivo. La squadra di Scariolo torna in ca ...