Ha la testa all' indietro Argentina-Olanda | la morte choc | le ultime parole agghiaccianti

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si è improvvisamente accasciato ed è morto mentre coprivail giornalista americano Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi, inviato in Qatar per i Mondiali. Dove, nei giorni scorsi, era stato brevemente fermato dalle autorità di Doha perché indossava una t-shirt arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtq. Le circostanze della suanon sono chiare, ma nei giorni scorsi aveva lamentato di non sentirsi bene, tanto da essersi rivolto all'ambulatorio del centro stampa, credendo di avere una bronchite. Gli era stato somministrato uno sciroppo per la tosse e ibuprofene. Aveva poi detto di sentirsi meglio, dopo avere ammesso di aver sofferto, il 3 dicembre scorso, "una capitolazione involontaria da parte del mio corpo e della mia mente" dopo la partita Stati Uniti-. "Non è il mio primo ...

