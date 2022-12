Corriere dello Sport

Ad oggi è il difensore più ambito d'Europa., classe 2002, è la star della Croazia e del Mondiale . Anche ieri contro il Brasile ha sfoggiato una prestazione sontuosa, pazzesca. Che ha acceso ancora di più il suo mercato . Su di lui, ...Parole al miele quelle delche ha dunque grande fiducia nel suo pacchetto difensivo. Staremo ... Croazia(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per ... Gvardiol, mister 100 milioni: il Lipsia spaventa le pretendenti del croato Insomma, il Lipsia che lo ha acquistato per 19 milioni dalla Dinamo Zagabria ora si gode l’asta internazionale. La scorsa estate Gvardiol era finito anche sui taccuini di Inter e Juventus. Certamente ...Così il tecnico: "Dobbiamo avere rispetto dei nostri avversari, hanno battuto dei campioni del mondo come Spagna e Germania. Modric Non lascerà al termine dei Mondiali" ...