(Di sabato 10 dicembre 2022)di calcio statunitense, èa Doha inmentre seguiva il quarto di finale dei Mondiali 2022 tra. Il suo ultimo tweet è stato scritto per segnalare la rete su calcio piazzato della nazionale arancione. Le prime informazioni parlano di un attacco di cuore., 48 anni, è stato portato in ospedale dove è deceduto. Alera stato negato l’accesso alla prima partita del girone degli Stati Uniti il 21 novembre scorso perché aveva indossato una maglietta arcobaleno. La Cbs parla di un infarto come causa della morte. Il suo agente Tim Scanlan ha detto che ilsembra aver avuto un grave malessere in sala stampa mentre iniziavano i tempi ...

, giornalista di calcio statunitense, è morto a Doha in Qatar mentre seguiva il quarto di finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Olanda . Il suo ultimo tweet è stato scritto per segnalare ...Le Parisien riporta la vicenda accaduta a, giornalista freelance americano, poco prima del match tra Stati Uniti e Galles., nel tentativo di entrare allo stadio, si è sentito dire ... Grant Wahl: il giornalista morto in Qatar durante Argentina-Olanda Un giornalista del canale americano CBS Sports , che aveva fatto notizia dopo essere stato arrestato in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno, è ...Il giornalista statunitense Grant Wahl è morto venerdì in Qatar mentre copriva una partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo, ha dichiarato la Federazione calcistica statunitense. Le cause de ...