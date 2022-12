Grande Fratello Vip | le anticipazioni della puntata di questa sera

Ospite per la prima volta a 'Verissimo' l'imprenditore Santo Versace ricorda ilGianni, ilstilista fondatore dell'omonima maison di moda ucciso nel luglio 1997 davanti all'ingresso della sua villa di Miami, in Florida : 'Ho sempre avuto straordinaria fiducia in ...Oggi a partire dalle 21.45 appuntamento con ilVIP , in onda eccezionalmente di sabato sera. Sono tante le dinamiche che hanno interessato i vipponi durante quest'ultima movimentata settimana, che ha registrato in particolare l'...Stasera, sabato 10 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta ...Nuovo appuntamento stasera in tv, 10 dicembre 2022 , con il Grande Fratello Vip 7 eccezionalmente di sabato ( Canale5 dalle ore 21,40 ). Alfonso ...