Grande Fratello Vip | Ginevra Lamborghini prima di ritornare nella Casa | vuota il sacco | Ecco chi è il più finto

Ginevra Lamborghini , a pochi giorni dal suo ritorno nella Casa delVip, è stata ospite del talk show di Casa Chi , rivelando quali saranno le sue intenzioni tornando come osservatrice e dopo aver visionato a lungo i suoi ex compagni d'avventura fuori ..."Io amo il vino abruzzese e ho nominato Marcello Zaccagnini mio, per laamicizia e per tutto il buon vino che mi manda".Al via stasera l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, le anticipazioni della ventunesima puntata del reality show di Canale 5 ...Per la prima volta a Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ospita Santo Versace , fratello dello famoso stilista e ...