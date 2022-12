Grande fratello vip 7 anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2023

Leggi su movieplayer

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ecco ledelVip 7 del 10: lava in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 IlVip 7 torna stasera 10su Canale 5 alle 21:30 con una nuova, è la prima volta che il reality condotto da Alfonso Signorini va in onda di sabato sera. Ecco alcunedi quello che vedremo durante il ventunesimo appuntamento del programma: due squadre, una di ballo e una di canto, si esibiranno in uno show unico e ancora sorprese e chiarimenti. Stasera alVip va in onda lo show: due squadre che si esibiranno sulle note di famosi canzoni. Da una parte ci sono i "Rugantino" che canteranno ...