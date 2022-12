Gli Usa hanno dichiarato una “guerra economica” all’Europa?

Leggi su it.insideover

(Di sabato 10 dicembre 2022) Fair is fool and fool is fair: bisogna ripescare Shakespeare e Macbeth per leggere la competizionetra Usa e Europa emersa dopo l’approvazione dell’Inflation Reduction Act da parte dell’amministrazione Biden. La Casa Bianca predica l’unità del campo occidentale di fronte alle crisi globali, la perora nel pieno della crisi ucraina, parla di valori comuni InsideOver.