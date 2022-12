Giustizia | Renzi | «Stiamo con Nordio» Pure il dem Gori si schiera | sinistra giacobina nel panico

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Uno spettro agita i già poco tranquilli sonni del Pd: la riforma della. Le linee programmatiche illustrate dal ministro Carloe improntate al garantismo, infatti, fanno breccia anche nell’opposizione, dove non solo Matteoapplaude, ma anche un esponente dem di peso come Giorgio, che nel pieno del clima precongressuale manda ulteriormente in subbuglio i compagni di partito. Matteo: «Siamo con» «Sesarà lasciato libero di andare per la sua strada, seguendo le sue idee liberali, noi saremo con lui. E voteremo sì alla riforma come ha detto in aula l’altro giorno Enrico Costa. Speriamo che il Guardasigilli abbia la forza di andare fino in fondo», ha dettoin un’intervista al Giornale di oggi, nella ...