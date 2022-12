Giornalisti | Bartoli Odg | ' Salerno vieta riprese sbarco migranti? Non è libertà stampa'

(Di sabato 10 dicembre 2022) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ci giunge notizia che la Prefettura diabbiato, per domani mattina, lerelative al previstodida una nave Ong. È una misura incomprensibile e incompatibile con il diritto di cronaca". Lo afferma in una nota Carlo, presidente dell'Ordine dei. "Tra l'altro -prosegue- si adduce la presenza di minori quale motivo per il divieto assoluto di riprendere immagini. Ci rivolgiamo al Ministro dell'interno: compito deiè raccontare i fatti, con il dovere di tutelare i minori; agli organi di governo spetta garantire il pieno esercizio delladi".

