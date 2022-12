Giornalista Usa muore durante Argentina-Olanda

(Di sabato 10 dicembre 2022) Undel canale americano CBS Sports, che aveva fatto notizia dopo essere stato arrestato in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno, è morto ieri a Doha, secondo quanto annunciato...

di calcio americano, è morto a Doha in mentre seguiva allo stadio il quarto di finale ... negli ultimi dieci giorni si è trasformato in qualcosa di più grave nella notte della partita-...La selezione del "ConCorto" è stata firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451 a cura del... 8'); Lifeline di Abdullah Sahin (Turchia 2021, 19'); Zodiak di Remi Noir (2021, 10'); Le cose ...Si è accasciato ed è morto durante la partita Argentina-Olanda. Il giornalista americano Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi, inviato della Cbs in Qatar per i Mondiali è deceduto sul c ...Il reporter, 49 anni, colto da un malore allo stadio di Lusail nel corso dei tempi supplementari di Olanda-Argentina: anche il team USA si stringe attorno ...