Giornalista Usa muore d' infarto in Qatar ma il fratello accusa | ' Lo hanno ucciso'

Una morte improvvisa (e con qualche mistero) Dramma ai Mondiali in Qatar , unamericano è morto d'infarto durante la partita Argentina - Olanda. Grant Wahl , 48 anni, ...di calcio negli-...di calcio americano, è morto a Doha in mentre seguiva allo stadio il quarto di finale ... negli ultimi dieci giorni si è trasformato in qualcosa di più grave nella notte della partita-...Il giornalista aveva 49 anni e si sarebbe sentito male in tribuna ... Grant Wahl aveva spiegato di esser stato trattenuto per 25 minuti allo stadio prima di USA – Galles, per la maglietta arcobaleno. ...Si è accasciato ed è morto durante la partita Argentina-Olanda. Il giornalista americano Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi, inviato della Cbs in Qatar per i Mondiali è deceduto sul c ...