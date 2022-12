Giornalista americano muore durante Argentina-Olanda Si pensa ad un attacco di cuore

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Undel canaleCBS Sports, che aveva fatto notizia dopo essere stato arrestato in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno, è morto ieri a Doha, secondo quanto annunciato dalla moglie e dalla Federazione americana di calcio, probabilmente per undi. Grant Wahl, 48 anni, aveva lavorato per la rivista Sports Illustrated come esperto di calcio prima di entrare a far parte di CBS Sports nel 2021. È morto mentre copriva i quarti di finale tra. Secondo la radio americana NPR, è crollato in sala stampa mentre la partita volgeva al termine. Il personale medico ha praticato un soccorso d’urgenza sul posto prima di portarlo via in barella. Secondo il quotidianoThe Wall Street Journal, Wahl sarebbe morto ...