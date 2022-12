Giornalista americano morto durante Olanda-Argentina | Grant Wahl aveva 48 anni

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar è ormai entrato nel vivo e sta regalando gare emozionanti, nonostante l’assenza dell’Italia. Tra queste, c’è stata, valida per i quarti di finale e disputata venerdì 9 dicembre 2022, che ha visto prevalere l’Albiceleste solo ai rigori, ma destinata a essere ricordata anche per una tragedia avvenuta nel corso del match. Un, ha infatti perso la vita proprio mentre stava assistendo alla partita. Secondo quanto riferito dalla radio americana NPR, l’uomo sarebbe crollato a terra mentre si trovava nella sala stampa dello stadio poco prima della fine del match. I soccorsi da parte del personale medico che era presente sul posto sono stati immediati, ma anche il tentativo di portarlo via in barella si è rivelato inutile. ...

Il, lunedì scorso, era stato nell'infermeria del media center di Doha per farsi visitare. "Non ho il Covid, mi faccio tamponi regolari, ma mi hanno detto che probabilmente ho ...Sulla morte di Wahl è intervenuto anche il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, che ha detto di essere ' in stretto contatto ' con la famiglia delGrant Wahl era un reporte di 49 anni che operava per la Cbs. Inviato ai Mondiali in Qatar, il 21 novembre scorso era stato fermato allo stadio per aver indossato una maglietta arcobaleno, episodio che ...Grant Wahl, giornalista statunitense, è morto a seguito di un malore avvertito durante il match tra Argentina e Olanda. Una morte alqaunto sospetta.