Gigante in Val d' Isere | Odermatt fa già il vuoto dopo la prima manche

Marco Odermatt fa già il vuoto nella prima manche deldid'Isere. Lo svizzero, in testa alla classifica di specialità e a quella assoluta, viaggia a un'altra velocità rispetto ai rivali e chiude in 1'01'89. L'unico a tenere il passo è l'...A più di un mese di distanza dalla prima prova di Solden torna l'appuntamento con undi Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di sci alpino. Marco Odermatt partiva con tutti i ...altri scesi in...SCI ALPINO - Secondo ritiro su due giganti per Luca De Aliprandini in questo inizio di stagione e l'Italia maschile continua a soffrire in Coppa del Mondo. Nell ...Marco Odermatt è al comando della prima manche del gigante di Val d'Isere. L'elvetico è stato imprendibile e comanda con 45 centesimi su Manuel Feller, l'unico che è riuscito a tenere il suo ritmo. Di ...