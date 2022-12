Gigante femminile Sestriere 2022 | risultati e classifica prima manche | Vlhova leader | ma Bassino è ad un passo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Petradopo lasulla neve del, ma Martaè lì ad unnel secondodi Coppa del Mondo maschile/2023 di sci alpino. L’azzurra, accolta dal grande tifo del pubblico di casa, è scesa con il pettorale numero uno e con una grande prova nel tratto finale di pista ha subito messo in chiaro le cose. Solo la ceca è riuscita ad offrire una prestazione dello stesso livello, riuscendo a superare la piemontese di soli sette centesimi. Worley, Shriffin, Mowinckel ed Hector riescono a limitare i danni, da Federica Brignone in giù invece parliamo di distacchi intorno al secondo. Nulla da fare per Sofia Goggia, al suo debutto stagionale nella specialità. La campionessa bergamasca ha patito ...

... dove sabato 10 e domenica 11 dicembre andranno in scena une uno slalomvalevoli per la Coppa del mondo (ore 10.30 e 13.30 in entrambe le occasioni, diretta televisiva su Rai Due ...Grande attesa per la prima gara in casa delle azzurre. Sette le convocate: Bassino, Brignone, Goggia, Curtoni, Melesi, Zenere e ...gigante U – RaiSport+HD, Eurosport 2, RaiPlay, Eurosport Player 13.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Idre Fjäll: moguls maschile e femminile – Eurosport Player 13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo ...Brignone: "Spero di rivivere le emozioni di tre anni fa". Goggia: "Il gigante è una disciplina che mi permette di mantenere un livello tecnico elevato" ...