Gigante femminile al Sestriere | trionfo Bassino Bene Brignone | spunta Zenere - Sport - Altri Sport

Marta Bassino conquista il primo posto a casa sua, davanti alla Hector e alla Vlhova. Fuori dal podio ...Marta Bassino conquista ildi Sestriere . L'azzurra ha preceduto la svedese Sara Hector e slovacca Petra Vlhova . Quarta Federica Brignone , a cui sfuma il podio numero 50 in carriera. Per Marta si tratta ...TORINO (ITALPRESS) – Marta Bassino in trionfo sulla neve amica. L’azzurra ha vinto oggi lo slalom gigante disputato al Sestriere, valido ...I risultati e la classifica finale dell'appuntamento con il gigante del Sestriere, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023.