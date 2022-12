Gigante al Sestriere | comanda la Vlhova | ma la Bassino è a soli 7 centesimi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sfida sul filo deitra Petrae Martadopo la prima manche deldel. L'azzurra parte col pettorale numero 1 e chiude in 1'12'37, a lungo resta in testa, fino a ...

Sfida sul filo dei centesimi tra Petra Vlhova e Marta Bassino dopo la prima manche deldel. L'azzurra parte col pettorale numero 1 e chiude in 1'12'37, a lungo resta in testa, fino a quando la slovacca non la supera per soli 7 centesimi, preannunciando una seconda ...Petra Vlhova è leader dopo la prima manche sulla neve del, ma Marta Bassino è lì ad un passo nel secondodi Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino. L'azzurra, accolta dal grande tifo del pubblico di casa, è scesa con il pettorale ...Petra Vlhova è al comando della prima manche del gigante di Sestriere ma Marta Bassino segue a soli 7 centesimi. La pista G.A. Agnelli risponde molto bene nonostante le intense nevicate delle scorse o ...SESTRIERE - Dopo il successo colto nel gigante di Killington Lara Gut-Behrami si è recata al Sestriere con il chiaro intento di ripetersi nella medesima disciplina. Sulle nevi italiane, nella prima m ...