GFVIP | SIGNORINI SBARCA AL SABATO SERA E STRIZZA L’OCCHIO AL GRANDE VARIETÀ

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sta10 dicembre, in primata su Canale 5 ventunesimo appuntamento con “Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso. I “vipponi” sono pronti per unin tv: il Gf Vip Show. Da “I will follow him” (colonna sonora del celeberrimo film Sister Act) a “Roma non fa la stupida sta” (Rugantino), gli inquilini della Casa si mettono in gioco in un divertente spettacolo. Nel loft di Cinecittà, Antonella Fiordelisi colleziona sempre più nemiche: oltre a Micol Incorvaia, anche Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Per qualcuno che si scontra qualche altro che “si incontra”: Luca Onestini e Nikita Pelizon sono sempre più vicini. Una sorpresa per Edoardo ...