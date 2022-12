Gf Vip | tre nuovi volti stanno per entrare nella casa | ecco chi sono LA DIRETTA

Libero Magazine

Altrache sembra pronta a fare il suo ingresso in casa dovrebbe essere Nicole Murgia , sorella del calciatore Alessandro Murgia. Ma ora altrinomi potrebbero aver siglato un accordo per il ...Il Gfstasera andrà in onda eccezionalmente di sabato. Antonino aspetterà l'arrivo di Ginevra ...mesi dopo la nascita della figlia però, la coppia ha annunciato di essere in crisi. Il giovane ... Tre nuovi volti stanno per entrare nella casa del Gf Vip: ecco chi è andata in onda una striscia speciale del GF Vip per annunciare la messa in onda del nuovo appuntamento previsto questa sera in diretta tv. Ad un certo punto, però, Alfonso Signorini si è ritrovato a ...Folla e commozione ai funerali della famiglia Monti - cinque persone uccise dall'alluvione del 26 novembre - e di Nikolinka Blangova, anche lei travolta dalla frana, svoltisi oggi ...