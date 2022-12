Gf Vip | il flirt tra Sarah Altobello e Attilio Romita fa discutere La compagna del giornalista replica LA DIRETTA

Senza contare ilcon Micol Incorvaia , ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. In queste ore è ... Si tratta di qualcosa che riguarda in un certo senso anche Maria De Filippi, incredibile! GF, ...Altrache sembra pronta a fare il suo ingresso in casa dovrebbe essere Nicole Murgia , sorella ... I due, però hanno smentito qualsiasie così, ufficialmente da single, Davide potrà entrare ...Tre nuovi concorrenti stanno per varcare la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip 7. Il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, in programma su Canale 5 fino ad aprile 2023, be ...Davide Donadei Gf Vip: l'ex tronista di Uomini e Donne è pronto a varcare la porta rossa come nuovo concorrente: scopriamo chi è, età, ex fidanzata ...