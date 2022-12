Gf Vip 7 | le anticipazioni della ventunesima puntata

Leggi su isaechia

Stasera andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 7. Sono disponibili leufficiali di quello che accadrà nella serata di stasera, 10 dicembre 2022: I "vipponi" sono pronti per un grande sabato sera in tv: il Gf Vip Show. Da "I will follow him" (colonna sonora del celeberrimo film Sister Act) a "Roma non fa la stupida stasera" (Rugantino), gli inquiliniCasa si mettono in gioco in un divertente spettacolo. Nel loft di Cinecittà, Antonella Fiordelisi colleziona sempre più nemiche: oltre a Micol Incorvaia, anche Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Per qualcuno che si scontra qualche altro che "si incontra": Luca Onestini e Nikita Pelizon sono sempre più vicini. Una sorpresa per Edoardo Donnamaria che incontrerà la madre Chicca. Al televoto: Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Chi si salverà?