Gentiloni | “Lavoriamo su manovra | lotta all’evasione è una priorità”

(Di sabato 10 dicembre 2022) BRUXELLES – “Noi stiamo lavorando un po’ sulla legge di bilancio italiana, adotteremo un’opinione la settimana prossima. I nostri principi” mi sembrano evidenti, basta leggersi il Pnrr o le raccomandazioni Ue per sapere che per noi sia la fatturazione elettronica che lasono grandi”. È quanto ha detto il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo, in conferenza stampa. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

Per noi sia la fatturazione elettronica che la lotta all'evasione sono priorità', così il Commissario Ue, Paolonel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. 'Cerco di non entrare nelle ...Per noi sia la fatturazione elettronica che la lotta all'evasione sono priorità", le parole del Commissario Uenel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. / Ebs Gentiloni, lavoriamo su manovra, lotta a evasione priorità Il commissario per l'Economia ricorda una volta di più l'importanza di fare un buon uso delle risorse. Da questo dipende un pezzo di futuro del Paese ...Forza Italia spinge per un ulteriore aumento delle pensioni minime, da 574 euro alla soglia psicologica dei 600, ma la Lega frena. Dubbi legati alle risorse a disposizione: qualora non ...