Gas | gasdotti e cavi L’attivismo italiano nel Mediterraneo letto da Masulli

(Di sabato 10 dicembre 2022) Mentre gli Stati membri del Forum sul gas delorientale (Emgf) danno luce verde alla strategia dell’organizzazione dopo l’ottava riunione ministeriale, un nuovo giacimento di gas al largo della penisola del Sinai fa ben sperare circa nuove fonti di approvvigionamento: si tratta di Narges-1X partecipato da Chevron e Eni con il 45% ciascuno, mentre il restante 10 dalla società egiziana Tharwa Petroleum- Detiene 3,5 trilioni di piedi cubi di gas e si candida a perno per sbloccare la situazione del gas nelorientale tra gasdotto Eastmed e l’accelerazione suisottomarini. Il Forum I partecipanti al Forum Emgf, ovvero Egitto, Cipro, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Palestina, hanno detto sì alla progettazione della strategia in occasione del vertice del Cairo, allargato anche a Usa, Ue e Banca ...

